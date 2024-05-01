Столб огня высотой с пятиэтажку вырвался из-под земли в Митине | 360°

01 мая 2024, 14:12
Столб огня высотой с пятиэтажку вырвался из-под земли в Митине
Источник 360.ru: при укладке бордюра в Митине прогремел подземный взрыв
Взрыв прогремел у дома № 45 на Пятницком шоссе в московском районе Митино 1 мая около 12:30. Как сообщил источник 360.ru, в это время специалисты меняли бордюры.
«При проведении работ по переукладке бордюров произошло, предположительно, короткое замыкание», — рассказал источник.
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Взрыв прогремел из-под земли, в небо вырвался столб огня высотой до пятого этажа. Вероятно, был задет кабель. Обошлось без дальнейшего возгорания. Никто из жителей и рабочих не пострадал.
Ранее взрыв прогремел в общежитии Российского университета дружбы народов в Москве. Запах гари охватил несколько этажей. К месту происшествия прибыли пять машин спасателей.
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