Столб огня высотой с пятиэтажку вырвался из-под земли в Митине | 360°

Эксклюзив 01 мая 2024, 14:12 Столб огня высотой с пятиэтажку вырвался из-под земли в Митине Источник 360.ru: при укладке бордюра в Митине прогремел подземный взрыв Пресс-служба МЧС

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Взрыв прогремел у дома № 45 на Пятницком шоссе в московском районе Митино 1 мая около 12:30. Как сообщил источник 360.ru, в это время специалисты меняли бордюры.

«При проведении работ по переукладке бордюров произошло, предположительно, короткое замыкание», — рассказал источник.

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Взрыв прогремел из-под земли, в небо вырвался столб огня высотой до пятого этажа. Вероятно, был задет кабель. Обошлось без дальнейшего возгорания. Никто из жителей и рабочих не пострадал.

Ранее взрыв прогремел в общежитии Российского университета дружбы народов в Москве. Запах гари охватил несколько этажей. К месту происшествия прибыли пять машин спасателей.