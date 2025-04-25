«Стоял ужасный запах гари». Поезд сломался в метро Санкт-Петербурга
Очевидец рассказал о запахе гари после поломки поезда в метро Петербурга
Из-за поломки поезда в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Фрунзенская» — «Московские ворота» пассажиры около часа не могли покинуть состав. Об этом сообщил источник 360.ru.
Поезд остановился в 15:12 по московскому времени. Через пять минут пассажиры услышали объявление по громкой связи, в котором их призывали сохранять спокойствие и открыть окна. По предварительной информации, проблемы возникли с тормозами состава.
«Спустя примерно полчаса прибыли сотрудники для выпуска воздуха из тормозной системы. Стоял ужасный запах гари и газа, дышать было трудно. Операция по выпуску нас продлилась около часа», — рассказал очевидец случившегося.
Другой пассажир отметил в беседе с 360.ru, что машинист всеми силами пытался решить проблему и помочь коллегам. Когда поезд возобновил движение и прибыл на станцию «Московские ворота», его встретили пожарные, представители газовой службы и врачи.
Никому из пассажиров медицинская помощь не потребовалась, отметили в пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга.
«На данный момент движение поездов восстановлено, а инцидент не повлек серьезных последствий, помощь не понадобилась», — сообщили представители транспортного предприятия.
Ранее стало известно, что человек упал на пути на станции метро «Полежаевская» в Москве. Из-за этого движение поездов временно приостановили.