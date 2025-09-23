Стюардессу подбросило до потолка в зоне сильной турбулентности

Стюардессу испанской авиакомпании Ryanair из-за сильной турбулентности подбросило до потолка салона на рейсе из Витории до Пальмы. Об этом сообщила газета The Sun .

Самолет заходил на посадку. Экипаж в этот момент проверял соблюдение требований безопасности, поэтому не успел занять свои места.

По данным газеты, стюардессу буквально подбросило до потолка. Ее коллега ударился о тележку с едой и напитками.

На борту самолета находились 180 человек. Пассажиры были напуганы, но неизвестно, пострадал ли кто-то из них. Когда воздушное судно приземлилось, пострадавших бортпроводников встретили аварийные службы.

