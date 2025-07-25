Стихийный мемориал создали в Тынде после катастрофы Ан-24

У мемориала в сквере Бамовского Арбата, расположенного напротив ресторана «Ильяс» в Тынде, появился стихийный мемориал в память жертвам крушения Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

«Горожане приносят цветы, свечи и мягкие игрушки в память о погибших», — сообщили представители администрации Тынды.

На территории города объявили трехдневный траур. Все развлекательные мероприятия, флаги на административных зданиях приспустили на административных зданиях 25,26 и 27 июля.

Накануне пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение при подлете к аэропорту Тынды. Обломки воздушного судна были обнаружены в лесистой местности в 16 километрах от города. Внутри находились 49 человек — все они погибли.