Стена здания обрушилась на глазах у прохожих в Уфе
Обрушение стены пятиэтажного здания на улице Коммунистической произошло в Уфе. Кадры с места ЧП попали в распоряжение 360.ru.
По данным регионального МЧС, во время происшествия никто не пострадал. Здание не эксплуатировалось с 2024 года и его готовили к сносу. Дом был отключен от газоснабжения.
В здании ранее располагалось общежитие Башкирского кооперативного техникума. Сейчас экстренные службы принимают меры для минимизации последствий ЧП.
Прокуратура Башкирии начала проверку. Строение признано аварийным и является объектом культурного наследия.
Днем 28 июля произошло обрушение дома с пятого по первый этаж на улице Ляхова в Астрахани. После случившегося из пятиэтажки эвакуировали 15 человек.
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Стена здания обрушилась на глазах у прохожих в Уфе
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