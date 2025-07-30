Стена здания обрушилась на глазах у прохожих в Уфе

Обрушение стены пятиэтажного здания на улице Коммунистической произошло в Уфе. Кадры с места ЧП попали в распоряжение 360.ru.

По данным регионального МЧС, во время происшествия никто не пострадал. Здание не эксплуатировалось с 2024 года и его готовили к сносу. Дом был отключен от газоснабжения.

В здании ранее располагалось общежитие Башкирского кооперативного техникума. Сейчас экстренные службы принимают меры для минимизации последствий ЧП.

Прокуратура Башкирии начала проверку. Строение признано аварийным и является объектом культурного наследия.

Днем 28 июля произошло обрушение дома с пятого по первый этаж на улице Ляхова в Астрахани. После случившегося из пятиэтажки эвакуировали 15 человек.