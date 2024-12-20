Старшеклассницы в Петербурге нашли направленную на унитаз камеру в школе

Спрятанную в углу женского туалета камеру, обмотанную мусорным мешком, нашла ученица 10-го класса школы № 182 в Санкт-Петербурге. Как сообщил Telegram-канал Baza , заложенный гаджет девочка вычислила по блику.

Обеспокоенная школьница рассказала о спрятанной камере учителям, которые вызвали сотрудников полиции. Правоохранители осмотрели находку и нашли в пакете кроме камеры ретранслятор и аккумулятор. Они установили, что объектив аппарата был направлен прямо на унитаз.

Для того, чтобы вычислить любителя подглядывать, правоохранители забрали записи школьных камер, чтобы установить, кто кроме учениц и сотрудниц учебного заведения посещал туалет.

В пресс-службе городского главка МВД уточнили, что камеру в забрали из женской уборной школы на улице Бестужева. Сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия.

Еще одного любителя скрытой съемки задержали в Каменске-Уральском. Литейщик местного завода установил аппарат в женской душевой. Таким образом мужчина вел съемку на протяжении полугода пока одна их сотрудниц не увидела гаджет. После задержания полицейские нашли записи из душевой в телефоне литейщика. Против мужчины завели уголовное дело, а его бывшие коллеги подадут коллективный иск.