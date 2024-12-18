На Урале литейщик полгода снимал на скрытую камеру женщин в душевой

Сотрудник завода в Каменске-Уральском установил в женской душевой видеокамеру и в течение полугода снимал коллег. Слежка вскрылась, и теперь мужчине грозит наказание, сообщил Telegram-канал Ural Mash.
По словам пострадавших, 33-летний литейщик в августе приклеил скотчем камеру в женской душевой. Лишь в декабре одна из сотрудниц заметила ее и пожаловалась охране. Благодаря записям с заводских камер удалось вычислить, кто из мужчин бывал в чужой душевой.
Выяснилось, что литейщик снимал коллег и хранил записи в своем телефоне. Он во всем сознался. Правоохранители возбудили дело, а сотрудницы решили подать коллективный иск.
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