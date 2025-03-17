Старшего следователя полиции из Сочи заподозрили в поджоге машины брата из-за наследства

Старшего следователя полиции из Сочи подозревают в поджоге автомобиля сводного брата. Причиной конфликта между ними стало наследство, оставшееся после смерти отца. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Вечером 26 февраля на парковке у дома в центре Сочи загорелась „трешка“ BMW. Машина полностью выгорела», — сообщили авторы публикации.

Сразу после поджога владелец авто стал подозревать сводного брата — старшего следователя Хостинского района Сочи.

После смерти отца между его сыновьями возник конфликт, связанный с разделом имущества. Как сообщил владелец сгоревшего авто сотрудникам полиции, его сводный брат неоднократно пытался привлечь к решению вопроса правоохранительные органы.

Полгода назад мужчина предложил своему брату выкупить его долю в бизнесе, но тот отказался. Он спросил, откуда у него такие деньги. Тот ответил, что планирует продать автомобиль. Но брат ответил, что у него ничего не выйдет.

По данным Baza, следователи из поселка Антипенко возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Старшего следователя арестовали на 18 суток.

Ранее москвича заподозрили в поджоге машины экс-возлюбленной. По предварительным данным, мужчина в попытке отомстить нацарапал на машине оскорбительное слово, пробил колеса, а затем сжег. Огонь перекинулся и на соседние авто.

