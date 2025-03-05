Москвича заподозрили в поджоге машины экс-возлюбленной

Неизвестный мужчина сжег несколько автомобилей на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По ее данным, машины стояли на парковке на улице Корнейчука.

«В результате повреждены автомобили Land Rover, Peugeot и "Газель", владельцам транспортных средств причинен значительный материальный ущерб», — отметили в прокуратуре.

Ведомство контролирует установление всех обстоятельств поджога.

Telegram-канал Shot сообщил, что пожар произошел из-за бывшего возлюбленного хозяйки одного из автомобилей — 40-летней жительницы Москвы. По его информации, мужчина в попытке отомстить нацарапал на машине оскорбительное слово, пробил колеса, а затем сжег. Огонь перекинулся и на соседние авто.

Ранее поджог нескольких машин устроил житель Петербурга, страдающий от голосов в голове. Работающий охранником мужчина облил иномарку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. В результате он спалил три автомобиля Volkswagen на сумму более 4,8 миллиона рублей.