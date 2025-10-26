Старшая дочь Усольцева оценила версию с побегом семьи в США

Версия с побегом пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых в США является лишь слухом. Об этом aif.ru заявила старшая дочь главы семейства от первого брака Светлана Вершинина.

«Версия о побеге — всего лишь сплетни и слухи», — коротко отрезала она и отказалась от дальнейших комментариев по делу.

Журналисты отметили странность в поведении Светланы после пропажи родного отца. Она никак не высказывалась о нем публично, не появлялась на месте поисков и не размещала ориентировки в социальных сетях.

Издание также выяснило, что до недавнего времени Светлана Вершинина занимала должность в АО «Информационные спутниковые системы имени М. Ф. Решетнева» в Железногорске. Компания ведет деятельность в космических разработках, медицине, криптографии.

Ранее спасатели выдвинули самую оптимистичную версию исчезновения Усольцевых.