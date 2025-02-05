Старое здание загорелось на севере Москвы

Здание старой постройки вспыхнуло в Тимирязевском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в двухэтажном здании в Тимирязевском проезде.

«Загорание происходит на первом этаже, что горит и площадь уточняются, работает водяной ствол. На месте должно быть шесть основных и два подъемных механизма», — отметил собеседник 360.ru.

По его данным, в здании никто не живет. Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров.

Ранее пожар разгорелся в реконструируемом здании XVIII века на Малой Ордынке — городской усадьбе вдовы кригс-комиссара Шатиловой. По информации источника 360.ru, причиной ЧП стали вспыхнувшие строительные леса.