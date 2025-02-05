Историческое здание загорелось в Замоскворечье

Строительные леса вспыхнули на площади пяти квадратных метров в реконструируемом здании на Малой Одынке. Об этом 360.ru сообщил источник.
Один из очевидцев рассказал, что пламя вспыхнуло в городской усадьбе вдовы кригс-комиссара Шатиловой, отстроенной в конце XVIII века. Горевшее историческое здание было на ремонте, уточнил источник.
Свидетели пожара слышали, что во время возгорания внутри кричали люди. Однако обошлось без пострадавших. Подробности происшествия выясняются.
Ранее пожар вспыхнул в квартире на востоке Москвы. Как оказалось, загорелись аккумуляторы. Хозяин жилища успел эвакуироваться. На место ЧП оперативно отправились спасатели и потушили огонь.
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