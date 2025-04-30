Старинный рынок загорелся в центре Тбилиси

Мощный пожар начался на территории старинного вещевого рынка, расположенного в центре Тбилиси. Об этом сообщил грузинский телеканал «Рустави 2».

Для тушения возгорания привлекли около десяти пожарных расчетов. На данный момент локализовать огонь не удалось. На месте работаю сотрудники оперативных служб города, спасатели и бригады скорой помощи. Информация о пострадавших пока не поступала.

Источник грузинского телеканала «Имеди» уточнил, что, предварительной причиной пожара стали проблемы с электропроводкой в складских помещениях.

Ранее в Муроме из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника произошел крупный пожар на складе. По данным губернатора Владимирской области Александра Авдеева, повреждения получили два здания: первое строение загорелось, а второе пострадало незначительно.