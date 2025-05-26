«Старенькая, но все равно жалко». Появилось видео с места падения собаки в Мытищах

Жильцы дома, с 15-го этажа которого упала собака, рассказали 360.ru подробности произошедшего. Тело погибшего пса забрала ветеринарная служба для кремирования.

«Ну не может просто так собака взять и спрыгнуть. Она старенькая, но все равно жалко», — прокомментировал один из соседей.

Падение собаки видели гуляющие во дворе многоквартирного дома дети, инцидент произошел в 18:20. По словам жильцов, сначала тело собаки хотели забрать хозяева, но труп забрала ветеринарная служба для кремирования.

Очевидец ранее рассказал 360.ru, что овчарка около пяти минут лаяла и рвалась из окна, предпринимала попытки спрыгнуть. Мужчина случайно снял на камеру телефона момент падения животного из балконного окна. Официальной информации пока не поступало.