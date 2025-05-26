«Кричит, лает, рвется». Овчарка выпрыгнула с 15-го этажа на Станционной в Мытищах

Овчарка выпрыгнула с 15-го этажа на Станционной в Мытищах

Собака породы немецкая овчарка выпрыгнула с 15-го этажа в Мытищах. Падение произошло днем, на глазах у детей, гуляющих во дворе, об этом 360.ru сообщил очевидец произошедшего.

Инцидент произошел на улице Станционной. Очевидец рассказал, что собака несколько минут лаяла и завывала, делая попытки выпрыгнуть из окна застекленного балкона.

«Просто собака выпрыгнула с балкона. Я не видел, чтобы там кто-то толкал, еще что-нибудь. Она рвалась на улицу, у нее было пару попыток к прыжку. Я вот стоял, смотрю, думаю, прыгнет она, не прыгнет? То есть я не понимал, что происходит», — рассказал собеседник 360.ru.

В городских пабликах появилась информация, что собаку выкинули из окна. По словам авторов публикаций, владельцы овчарки ведут асоциальный образ жизни, после произошедшего они вышли во двор и забрали тело пса.

Очевидец падения отметил, что не видел подробностей, не видел, чтобы кто-то толкал собаку.

«Я просто вот видел, что собака прыгнула с балкона. Точнее, что она полетела с балкона. А кто ее там подталкивал сзади, подталкивает, так все, к сожалению, с первого этажа плохо видно на пятнадцатый», — пояснил мужчина.

Собеседник 360.ru добавил, что перед падением овчарка лаяла около пяти минут.

«Я наблюдал за этим минут пять, как она там лает, просто кричит, пытается, рвется, пытается выпрыгнуть, и потом в итоге у нее это получилось», — рассказал мужчина.

Собака погибла при падении, отметил мужчина, вышедшие жильцы дома забрали труп животного. Очевидец предположил, что это были соседи, а не хозяева.

Полиция пока не дала официальной информации по делу о падении собаки.