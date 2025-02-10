Стало известно состояние спортивного комментатора Скворцова

Спортивный комментатор Роман Скворцов находится в тяжелом состоянии после госпитализации в больницу в Новосибирске. Об этом в социальной сети сообщила его супруга Ксения.

«Подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжелое», — написала она.

Женщина добавила, что происшествие с комментатором связано с криминалом. Сейчас Скворцов находится в медучреждении.

По данным Telegram-канала Shot, Скворцова могли жестоко избить в одном из заведений в Новосибирске, где он отдыхал вместе с друзьями. В какой-то момент комментатор вступился за знакомого, после чего начался конфликт с другой компанией.

По последним данным, сейчас 49-летний Скворцов находится в сознании, однако не может вспомнить, что именно с ним произошло.