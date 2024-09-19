Стало известно, откуда приехали задержанные в Тутаеве за массовую драку

Mash: задержанные за массовую драку приехали в Тутаев из Рыбинска

Задержанными в результате массовой драки в Тутаеве оказались приезжие из Рыбинска, сообщил Telegram-канал Mash . По его данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Участников потасовки отправили в отдел полиции, добавили авторы публикации.

«Уважаемые жители, по поводу инцидента в центральном парке в Тутаеве. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идет выяснение всех обстоятельств. Ситуация под контролем МВД», — сообщили в пресс-службе администрации Тутаевского района.

Местных жителей попросили не переживать и пожелали им спокойной ночи.

В пресс-службе МВД 360.ru сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска. Им помогают коллеги из Росгвардии. Их работа попала на видео — силовики уложили предполагаемых хулиганов на землю.