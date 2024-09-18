Силовики задержали десятки человек в Ярославской области, очевидцы слышали стрельбу

Shot: силовики задержали более 20 человек в Тутаеве, очевидцы заявили о стрельбе

Силовики задержали несколько человек в Ярославской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, происшествие случилось в городе Тутаеве. Местные жители слышали звуки стрельбы. Очевидцы рассказали, что правоохранители остановили несколько машин, вытащили оттуда водителей и пассажиров, а потом скрутили их.

360.ru обратился к МВД для разъяснения ситуации.

«Сотрудники уголовного розыска проводят оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — заявили в ведомстве.

Также в распоряжении 360.ru появилось видео с места событий. На кадрах видно, как люди в форме уложили лицами в пол группу мужчин.

Ранее в Санкт-Петербурге конфликт на детской площадке закончился стрельбой. Четверо мужчин поссорились, начали нецензурно выражаться. Потом один из них достал пистолет и открыл стрельбу.