Стало известно о внештатной ситуации в аэропорту Сочи

Самолеты ушли на запасные аэродромы в Сочи из-за непогоды

Метеорологи пообещали серьезное усиление ветра на территории Сочи 23 и 24 февраля. Из-за этого на запасные аэродромы ушли 11 самолетов, направлявшихся в сочинский аэропорт, сообщила в Telegram-канале пресс-служба воздушной гавани.

Авилайнеры направились к аэродромам в Грозном, Владикавказе и Минеральных водах. При этом аэропорт Сочи продолжает планово обеспечивать вылеты уже прибывших воздушных судов.

На запасные стоянки самолеты прибудут поздно. Задержится, соответственно, и вылет обратных рейсов. Информацию о расписании позднее пассажирам предоставят уже авиакомпании.

Неблагоприятные метеоусловия в Сочи и на территории ФТ Сириус прогнозировали и на 23, и на 24 февраля. Метеорологи ожидали усиления ветра вплоть до 18 метров в секунду.

Ранее в воскресенье, 23 февраля, в Пулково внештатно сел следовавший в Кайо-Коко авиалайнер. К ситуации подключилась прокуратура.