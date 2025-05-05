Стало известно о третьем погибшем при взрыве в доме на улице Генерала Тюленева
Число жертв взрыва и пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева выросло до трех. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».
Ранее было известно о двух погибших. Пострадавших, по данным МЧС и столичного Депздрава, пятеро. Двое из них — дети.
Мощный взрыв и пожар произошли в одной из квартир девятиэтажки накануне вечером. Жильцов дома экстренно эвакуировали и разместили в ПВР в ближайшей школе.
Причины происшествия пока неизвестны. Точные данные озвучат после необходимых экспертиз. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Ситуацию поставил на контроль мэр столицы Сергей Собянин.
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