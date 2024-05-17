Стало известно о состоянии сбежавшей от родных чеченки Лии Заурбековой | 360°

17 мая 2024, 23:09
Стало известно о состоянии сбежавшей от родных чеченки Лии Заурбековой
Адвокат Тихонова заявила, что сбежавшая от родственников Заурбекова покинула РФ
Чеченская девушка Лия Заурбекова, которая сбежала от родственников, вышла на связь. Ее адвокат Наталия Тихонова заявила в беседе с РБК, что подопечная находится не в России.
«Сейчас она находится не в России. Больше ничего не могу вам сказать, потому что в целях безопасности не раскрываем ни детали, ни подробности ее защиты», — сказала она.
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Заурбекова ушла из дома 13 мая в связи с психологическим и физическим давлением. Родные объявили Лию в розыск, соврав полицейским, что дочь несовершеннолетняя. Оказалось, что на самом деле девушке 19 лет.
Она обратилась в правоохранительные органы. После этого ее родственники пришли в ОМВД по району Нагатино-Садовники в Москве, где находила Лия, и окружили здание. Родные хотели увезти девушку обратно в Чечню.
Адвокаты
Чечня
Россия
Москва
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