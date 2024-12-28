Железная балка насквозь пробила ногу россиянке в Таиланде

Во время поездки на мопеде в Таиланде с российской туристкой произошел несчастный случай: ее ногу насквозь пробила железная балка. Девушка выжила, но находится в тяжелом состоянии в больнице. Страховая компания заявила, что лимит на медицинские расходы исчерпан, сообщил Telegram-канал Shot .

Евгений и Светлана из Нижнего Новгорода прилетели в Таиланд 21 декабря вместе с родственниками на отдых. На следующий день семейная пара арендовала мопед и отправилась осматривать местные достопримечательности. У них были международные права, они оба надели шлемы и были в трезвом состоянии.

«На обратном пути из проезжающего грузовика вылетел металлический трехметровый швеллер, который снес Светлану с байка и прошил ей насквозь ногу. Железка задела и Евгения по касательной — у него открытый перелом пальцев правой руки», — сообщил источник Shot.

Светлану экстренно доставили в больницу, но затем начали требовать дополнительные деньги за оказание помощи. Мужчине удалось собрать нужную сумму и разобраться с документами, только после этого врачи приступили к лечению.

Сейчас пострадавшей уже провели несколько операций, но выделенные на страховку средства закончились. В результате пара осталась должна больнице 1,3 миллиона рублей.

Ранее 42-летний исполнительный директор одной из металлообрабатывающих компаний Башкирии погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на Шри-Ланке. Водитель общественного транспорта не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.