Стало известно о состоянии пострадавших в челябинской школе

Один из пострадавших от нападения подростка в челябинской школе № 68 находится в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом. Врачи продолжают бороться за их жизнь, заявил РИА «Новости» глава Минздрава Мурашко.

Он рассказал, что взял на контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в коррекционной челябинской школе. Всего из-за ЧП ранения получили пять человек, в том числе нападавший: четверо детей и один взрослый.

Утром 16 сентября 13-летний подросток напал на одноклассников с молотком. Он проломил череп одной из девочек. Помимо молотка нападавший пронес в школу нож. По данным Telegram-канала Shot, школьник участвовал в суицидальном квесте и выполнял задания. Он также попытался покончить с собой, но его остановили и задержали.

Перед нападением подросток размышлял в соцсетях о мировом порядке, нацизме, силе оружия и свободе слова». Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Организация убийства» и «Халатность».