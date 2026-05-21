Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя подростков

Развожаев: после обвала балкона школы три подростка в тяжелом состоянии

В больнице остаются 10 пострадавших при обрушении балкона школы № 13 в Севастополе. Состояние трех из них медики оценили как тяжелое, сообщил губернатор города Михаил Развожаев .

«Трое — одна девушка и двое парней — в тяжелом состоянии», — уточнил он.

Развожаев добавил, что одного из молодых людей накануне прооперировали, сейчас подросток находится в реанимации в сознании.

«Второй юноша в крайне тяжелом состоянии, доктора борются за его жизнь», — написал глава Севастополя.

Еще шестеро подростков получили травмы средней тяжести и стабильны. Вечером 20 мая за помощью к медикам обратилась еще одна девушка, за ней наблюдают врачи.

Балкон в севастопольской школе рухнул, когда дети вышли на него сфотографироваться.