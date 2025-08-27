Стало известно о состоянии пострадавших при ЧП с батутом в Уфе детей

Минздрав: одна из пострадавших на батуте девочек в Уфе находится в реанимации

Надувной батут с детьми перевернулся из-за сильного ветра в Уфе. Одна из пострадавших — пятилетняя девочка — находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Он отметил, что ураган снес конструкцию, рядом с которой находились маленькие дети. По словам министра, трехлетний ребенок не пострадал, медики обнаружили у него только несколько царапин

«Еще одна — пятилетняя девочка. Ее доставили в городскую больницу № 17. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии», — добавил Рахматуллин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Действиям работников и владельца аттракциона будет дана правовая оценка. По данным прокуратуры республики, батут был установлен несанкционированно.

Очевидец происшествия сообщил 360.ru, что, когда батут перевернулся на землю, родители долгое время искали на нем своих детей. С места ЧП госпитализировали двух несовершеннолетних.