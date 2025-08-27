Батут с детьми снесло сильным ветром в Уфе

В Уфе надувной батут перевернулся из-за сильного ветра. В этот момент на аттракционе находились дети — пострадали 10 человек, сообщил источник 360.ru.

В среду на город обрушились сильный ветер и проливной дождь с грозой. Несмотря на непогоду, батут установили рядом с жилым комплексом на улице Летчиков.

В какой-то момент сильным порывом ветра батут стало сносить вбок, и он упал на землю. В этот момент внутри находились дети.