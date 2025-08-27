Батут с детьми снесло сильным ветром в Уфе
Источник 360.ru: 10 детей пострадали в Уфе из-за перевернутого батута
В Уфе надувной батут перевернулся из-за сильного ветра. В этот момент на аттракционе находились дети — пострадали 10 человек, сообщил источник 360.ru.
В среду на город обрушились сильный ветер и проливной дождь с грозой. Несмотря на непогоду, батут установили рядом с жилым комплексом на улице Летчиков.
В какой-то момент сильным порывом ветра батут стало сносить вбок, и он упал на землю. В этот момент внутри находились дети.
«Появились тучи, начался сильный ветер, дети прыгали на батуте. Ветер перевернул его на землю. Родители долгое время искали своих детей», — рассказала собеседница 360.ru.
По словам женщины, в результат происшествия пострадали как минимум 10 человек. Двух несовершеннолетних госпитализировали.
На место ЧП приехали полиция и представители городской администрации. Официальной информации пока не поступало.
Похожий случай произошел в городе Крюгерсдорпе. Надувной замок с детьми подкинуло на 12 метров из-за сильного ветра, двое из них получили травмы.