Стало известно о самочувствии Поддубного после атаки дрона

Поддубный заявил, что до сих пор в реанимации и чувствует себя не очень хорошо

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что по-прежнему остается в реанимации. О своем самочувствии он рассказал на телеканале «Россия 1» в беседе с журналистом Евгением Поповым.

«Все еще не очень хорошо, я в реанимации», — сказал корреспондент.

Ранее Поддубный рассказал об обстоятельствах ранения при атаке дрона ВСУ. Он помнит огонь в машине и обстрелы, а также, как «отчаянно хотел жить».

Украинский БПЛА атаковал машину, в которой находился военкор, 8 августа в Курской области. В результате корреспондент получил тяжелые травмы, его положили в реанимационное отделение больницы в Курске. Там врачи назначили курс лечения. Позже журналиста на вертолете отправили в НИИ имени Склифосовского в Москву.