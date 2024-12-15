Стало известно о происшествии с самолетом в аэропорту Пулково из-за снега
RT: сильный снегопад помешал самолету в Пулково
Сильный снегопад не позволил пилоту самолета подвести его к рукаву в аэропорту Пулково. Об этом сообщил телеканал RT.
Пассажиров, как заявили очевидцы, в итоге выпустили на взлетную полосу. К зданию аэропорта они шли пешком со своим багажом.
Одна из пассажирок пояснила, что видела в Пулково активно работающую снегоуборочную технику. По ее словам, снег настолько силен, что грейдеры не успевают его расчищать.
Снег принес в Санкт-Петебург циклон «Яра». Об этом заранее предупреждали экстренные службы. Дороги замело по всему городу, машины скользят по снегу даже в центре Северной столицы.
Ранее спецтехнику вывели для уборки снега и в Мытищах.