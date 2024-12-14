Спецтехнику вывели для уборки снега в Мытищах

Для уборки снега в Мытищах задействовали 67 дворников, а также 10 единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба АО «Сукромка».

На выходных для устранения последствий снегопада будут работать 13 единиц техники, в том числе многофункциональные погрузчики и тракторы.

«На момент прошедшего снегопада АО „Сукромка“ вывела 10 единиц техники, также сейчас начали вывозить снег», — отметили в пресс-службе.

Ранее в подмосковном Министерстве транспорта сообщили, что на расчистку снега в регионе направили порядка 670 единиц спецтехники. В ночь на 14 декабря дворники убрали и обработали противогололедными материалами примерно 11,4 тысячи километров муниципальных и региональных дорог. В первую очередь техника расчистила такие опасные зоны как съезды, мосты и эстакады, а также трассы с интенсивным движением транспорта.