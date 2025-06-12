Стало известно о двух выживших при крушении Dreamliner

ANI: спасатели нашли двух выживших в авиакатастрофе Dreamliner в Индии

На месте крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Ахмадабаде обнаружили двух выживших пассажиров. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщило агентство ANI .

Лайнер рухнул около аэропорта Ахмадабад в Индии почти сразу после взлета. Перед авиакатастрофой он подавал сигналы бедствия. В итоге Dreamliner рухнул на общежитие для врачей в районе Мегани.

Ранее RT сообщил об одном выжившем.

Самолет направлялся в Лондон, на борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Россиян среди них не было. В списке пассажиров указали 169 индийцев, 53 британцев, семерых португальцев и одного канадца.

Точные причины крушения пока неизвестны. Не исключается, что ЧП произошло из-за ошибки пилота или технических неполадок.