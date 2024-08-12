Стало известно, о чем раненый Поддубный говорил по дороге в больницу

Военкор Евгений Поддубный, пострадавший при атаке ВСУ в Курской области, не стал принимать обезболивающее и только попросил связаться с супругой. Об этом в беседе с сайтом kp.ru рассказал один из мужчин, который довез журналиста до больницы.

«Я его спросил, есть ли у него аптечка. Он сказал, нет. Тогда я достал свою. Начал перебинтовывать голову. Спросил, надо ли обезболить, у меня было обезболивающее. Он отказался», — заявил собеседник издания.

По дороге в больницу Поддубный говорил, по каким номерам надо позвонить, чтобы связаться с его женой. Женщина сначала узнала новости о смерти мужа и не поверила в это. Потом «все-таки дозвонились» и сообщили, что военкор выжил.

Машину Поддубного атаковал украинский беспилотник 8 августа в Курской области. Корреспондент получил тяжелые травмы, его положили в больницу Курска, где назначили необходимое лечение. Позже журналиста отправили на вертолете в НИИ имени Склифосовского в Москве.

Ранее Поддубный рассказал о своем самочувствии. Он отметил, что находится в реанимации и чувствует себя не очень хорошо.