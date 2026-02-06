Стало известно, куда заведующий моргом в Петербурге продавал тела

Невостребованные тела из Александровской больницы в Петербурге требовались коммерческой фирме для практических занятий по медицинским процедурам. Об этом сообщили РИА «Новости» в оперативных службах.

«Изъятые биоматериалы шли на различные цели. В основном на телах тренировались, например, делать похоронный грим и производить другие медицинские манипуляции», — сказал собеседник агентства.

РЕН ТВ выяснил, что части тела продавали компании «Анабиоз». Компания платила заведующему патологоанатомического отделения от 500 тысяч рублей, чтобы тот предоставлял им беспрепятственный доступ в больничный морг. Там они изымали нужные для занятий части тел.

Ранее правоохранители задержали заведующего патологоанатомическим отделением больницы и учредителя коммерческой организации. Их подозревают в должностных преступлениях и коррупции, включая торговлю органами. Официальный представитель МВД Ирина Волк подчеркнула, что преступники незаконно вывозили части тел из больницы.