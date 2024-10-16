Стало известно, кто убедил россиянку выбросить ребенка в аэропорту Антальи

Telegram-канал Shot сообщил подробности о шокирующем случае, произошедшем на днях в аэропорту Антальи. Выяснилось, что 18-летней россиянке оставить ребенка в туалете могла предложить мать.

По его данным, студентка забеременела на новогодних праздниках от своего молодого человека. Она утверждала, что из-за лишнего веса даже не замечала этого.

Сам молодой человек тоже не знал о грядущем отцовстве. Он потрясен этим поступком. Близкие сообщили, что обе семьи приличные и могли бы воспитать девочку.

По информации источника 360.ru, роженица живет в Электростали. Теперь ей грозит от года до четырех лет в турецкой тюрьме, в зависимости от того, как квалифицируют ее преступление — как оставление в опасности или покушение на убийство.

Российское генконсульство оформляет новорожденной необходимые документы и оказывает задержанным консульскую помощь.