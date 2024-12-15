Стало известно количество пострадавших при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Источник 360.ru: четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме в Москве

Пожарные спасли восемь человек при ликвидации возгорания в квартире в Хамовниках. Трое из них пострадали, сообщил источник 360.ru.

Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Одного из пострадавших направили в больницу, еще двоим помощь оказали на месте, они от госпитализации отказались, четвертого осматривают врачи скорой помощи. Для эвакуации жильцов дома власти прислали автобус.

Движение по улице Тимура Фрунзе, где находится загоревшийся дом, временно перекрыли. Движение запрещено в район дома № 16. Столичный департамент транспорта в официальном Telegram-канале призвал москвичей выбирать пути объезда.

Пламя разогрелось в квартире на первом этаже дома. Это пятиэтажное строение с деревянными перекрытиями. Причины пожара пока не уточнялись.