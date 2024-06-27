Стало известно, когда водитель упавшей с парковки BMW поменял имя

Водитель BMW, который упал с парковки в Краснодаре, менял имя в студенчестве

Фото: Freepik

Водитель BMW, который вылетел с третьего этажа парковки ТЦ в Краснодаре, менял имя в студенческое время. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на близкого друга автомобилиста.

«Он менял имя в университетское время. Был Роман Захарович Бутенко. То есть он изначально был, как есть сейчас — Рафаэль», — сказал он.

Происшествие случилось 25 июня. Водитель на BMW упал с многоуровневой парковки торгового центра на улице Володи Головатого. Внутри машины находились 37-летний шофер, женщина и мальчик. Все трое получили несовместимые с жизнью травмы и умерли на месте.

Накануне в СМИ появилась информация, что водитель менял имя. Это могло указывать на то, что Аракельян представлялся другим человеком, но теперь выяснилось, что смена данных произошла задолго до происшествия. Также погибший был владельцем центра по лечению нарко- и алкозависимых.

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