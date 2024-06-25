Полностью сменил имя. Стали известны подробности о вылетевшем с парковки ТРЦ водителе BMW

РИА «Новости»: погибший в ТРЦ в Краснодаре водитель BMW мог сменить свои данные

Фото: РИА «Новости»

Погибший в результате падения автомобиля с третьего этажа парковки житель Краснодара, вероятно, представлялся другим человеком. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся у агентства копии документов.

Согласно номеру ИНН, он полностью сменил свои имя, отчество и фамилию с Романа Захаровича Бутенко на Рафаэля Рубеновича Аракельяна.

Кроме того, погибший владел центром по лечению от наркотической и алкогольной зависимости, а также от игромании.

Во вторник, 25 июня, по факту гибели трех человек, выезжавших с многоуровневой парковки в ТРЦ в Краснодаре возбудили уголовное дело. Водитель, управлявший BMW, вылетел за пределы ограждения сооружения на третьем этаже. Машина рухнула на проезжую часть и перевернулась. Все находившиеся в ней люди погибли.

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