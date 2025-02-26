Стало известно, кем работает отец подростка, отдавшего мошенникам 200 миллионов рублей

Отец московского школьника, отдавшего мошенникам 200 миллионов рублей, — совладелец российского филиала Toni & Guy. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Отец подростка основал ООО «Ти Энд Джи Групп» вместе с еще одним предпринимателем в августе 2015 года. Журналисты выяснили, что у него есть 15% прав на бизнес. Также мужчина является генеральным директором организации.

За 2023 год совокупные активы «Ти Энд Джи Групп» составили 3,5 миллиона рублей, однако компания потерпела убытки — 3,7 миллиона.

Ранее появилась информация, что одиннадцатиклассник в Москве вскрыл родительские сейфы и передал аферистам 200 миллионов рублей.

Мошенники позвонили ему и представились доставщиками. Они попросили продиктовать код из сообщения, чтобы якобы отменить утилизацию заказа. Юноша назвал цифры, после чего ему снова позвонили злоумышленники и представились сотрудниками Роскомнадзора.