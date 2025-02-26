Московский школьник передал аферистам 200 млн рублей

В Москве доверчивый и находчивый школьник, ставший жертвой мошенников, вскрыл родительские сейфы и передал аферистам 200 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, злоумышленники позвонили 17-летнему ученику 11 класса 20 февраля и представились сотрудниками службы доставки. Они попросили продиктовать им код из сообщения под предлогом отмены утилизации заказа.

Школьник сказал код. После этого ему позвонили уже якобы из Роскомнадзора и сообщили о взломе его аккаунта на «Госуслугах». Подростка убедили, что аферисты получили доступ к банковским счетам его семьи, которые якобы пойдут на поддержку террористов.

На этом аферисты не остановились и связали парня с «сотрудником спецслужб», который и убедил его «обыскать» квартиры родителей, собрать все деньги и драгоценности, а затем передать их с курьером для декларирования имущества.

Школьник вскрыл тайники родителей 22 февраля, забрав 80 миллионов рублей и 400 тысяч долларов. Упаковал деньги в сумку, перевез на другую квартиру, а вечером отдал их курьеру.

Сейфы во второй квартире парень вскрывал с помощью специалистов, которых специально вызвал. И опять по схеме: оставшиеся драгоценности, 50 миллионов рублей и отдал курьеру.

Преступление раскрылось благодаря домработнице, обнаружившей вскрытые сейфы и сообщившей хозяйке. Мать школьника поговорила с сыном и обратилась в полицию. Сейчас идет расследование.

Ранее в столице аферисты обманули студентку, похитив у нее драгоценности и иностранную валюту, материальный ущерб превысил 5,7 миллиона рублей.