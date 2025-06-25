Стало известно, какие авто перевозило затонувшее в Тихом океане судно

Грузовое судно Morning Midas, которое затонуло в Тихом океане спустя несколько недель после пожара на борту, перевозило три тысячи машин. Среди них было 800 электромобилей, сообщило американское агентство Bloomberg .

Автовоз направлялся из восточно-китайского города Яньтай в Мексику. Он был загружен машинами производства Chery Automobile Co. и Great Wall Motor Co. Кроме того, на борту могла находиться партия китайских кроссоверов Buick Envision.

Среди перевозимых автомобилей не было электрифицированных моделей. По предварительным данным, возгорание произошло не по причине Great Wall, но точной информации о том, какая машина вспыхнула первой, не поступало.

Судно Morning Midas следовало под флагом Либерии из Китая в мексиканский Ласаро-Карденас. Пожар начался 3 июня. В этот момент автовоз находился в 555 километрах от Алеутских островов.