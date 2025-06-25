Судно с тремя тысячами авто затонуло в Тихом океане

В Тихом океане затонуло грузовое судно Morning Midas, перевозившее 3000 авто, включая 800 электромобилей, через несколько недель после того, как на нем произошел пожар. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal .

«Затопление судна оставляет следователям мало зацепок относительно причины возгорания», — говорится в материале издания.

По информации международной компании по управлению судами Zodiac Maritime, на борту находились тысячи автомобилей, среди которых значительную часть составили электрокары. При этом авторы статьи отметили, что литиевые батареи таких машин легко воспламеняются, но связь пожара с грузом маловероятна.

Судно следовало под флагом Либерии из китайского Яньтая в мексиканский Ласаро-Карденас. Пожар начался 3 июня, когда Morning Midas находился в 555 километрах от Алеутских островов.

Ранее RT сообщил, что в состав экипажа танкера Adalynn, который загорелся после столкновения с другим судном в Оманском заливе входили семь граждан России.