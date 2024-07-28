Стало известно, как травмировались спасатели при пожаре на востоке Москвы
Источник 360.ru: пострадавшие при пожаре в Вешняках спасатели упали с лестницы
Пострадавшие при тушении пожара на востоке Москвы спасатели рухнули с автолестницы. Как сообщил 360.ru источник, мужчин отправили в больницу с подозрением на переломы ног.
Огонь охватил третий этаж административного здания на улице Юности, сообщили в пресс-службе МЧС России. Чтобы не допустить распространения огня, специалисты вскрывали кровлю и мансарду.
По данным источника 360.ru, под крышей здания тлеют деревянные конструкции и утеплитель на площади 80 «квадратов». Для разбора кровли установили два подъемных механизма.
«Здание — бывший дом творчества, неэксплуатируемое, находится на реконструкции», — уточнил источник.
Работы по тушению пожара продолжаются. Пострадавших среди местных жителей нет.