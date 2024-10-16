Стало известно, как мужчина мог два месяца выживать в Охотском море

Михаил Пичугин, два месяца дрейфовавший в Охотском море, мог выжить благодаря грамотному распределению провизии и возможности ловить рыбу. Об этом сообщила РИА «Новости» врач Зарема Тен.

«Он, возможно, понимал, что неизвестно, когда его спасут, и поэтому старался растянуть еду и воду как можно дольше. Ограничение потребления пищи могло помочь снизить скорость обмена веществ, позволяя телу функционировать на минимуме», — рассказала она.

Кроме того, по ее словам, Пичугин мог фильтровать морскую воду или собирать дождевую, что спасло его от обезвоживания. Также Тен призвала не недооценивать фактор везения. Она назвала такой пример выживания единичным случаем.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в разговоре с RT предположил, что у Пичугина мог быть опыт выживания. Кроме того, на его спасение повлиял и моральный настрой, в частности желание остаться в живых.

Сам Пичугин ранее рассказал, как грел ноги в спальнике с верблюжьей шерстью, и заявил, что спасся «с божьей помощью».