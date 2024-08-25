Стало известно, что случилось с пятилетним мальчиком, пропавшим в Забайкалье

МЧС: пятилетнего мальчика, пропавшего в Забайкалье, нашли мертвым

Фото: Freepik

Пятилетнего мальчика, пропавшего 20 августа в селе Мангут Забайкальского края, нашли утром мертвым. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

«Сегодня утром тело пятилетнего мальчика <…> было обнаружено местным жителем в протоке реки Онон на территории заброшенного приусадебного участка», — написали в публикации министерства.

На место ЧП прибыли следователи и полицейские.

Как ранее сообщал Aif.ru, мальчик исчез по дороге из гостей. Мама ребенка обратилась к правоохранителям. Его искали добровольцы, администрация и спасатели.

Ранее в Приморье нашли тело другого ребенка. Семилетний мальчик пропал во время отдыха с семьей в поселке Дунай. Взрослые следили за ним, но в какой-то момент упустили из виду. В итоге несовершеннолетнего начали искать, его труп обнаружили у берега в соседнем районе.

Принц Гарри и Меган Маркл в Колумбии. Герцогиня потратила на наряды около 11 млн рублей

Darwin Torres/Colombian Vicepres

А в Подмосковье водятся грибы… Где их найти?

«Налоговый кешбэк». Какие семьи смогут получать новую выплату с 2026 года

«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Lionsgate/Keystone Press Agency

Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте