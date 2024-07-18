Системы пожаротушения в «Крокусе» не предназначались для тушения ряда поджогов

Фото: РИА «Новости»

Системы пожаротушения в концертном зале «Крокус Сити Холл» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Такие данные представил 18 июля директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов, сообщил ТАСС.

Также он отметил, что для поджога террористы могли использовать либо бензин, либо смесь бензина с маслом.

«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова», — указал Воронов на пресс-конференции в «Российской газете».

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