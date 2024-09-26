Стали известны результаты проверки по делу об отравлении красноярской семьи

Роспотребнадзор не нашел опасных веществ в продуктах по делу красноярской семьи

По результатам проверки продуктов из дома отравившейся семьи в Красноярском крае Роспотребнадзор не выявил опасных веществ. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

«Следствие получило результаты лабораторных исследований на санитарно-химические показатели безопасности отобранных проб пищевых продуктов, проводимых ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае“», — заявили в СК.

В пробах изъятых в магазине куриного мяса и пельменей, а также продуктов из дома — питьевой воды, тушеной рыбы, курицы с картофелем, кетчупа и приправы — превышения нормируемых значений не зафиксировали. Все они соответствуют стандартам гигиенических нормативов.

Ранее в СК заявили, что точные причины отравления многодетной семьи в Красноярском крае станут известны примерно через месяц. Пока что экспертам необходимо провести дополнительные исследования для выявления токсического вещества