Стали известны последние слова пилота рухнувшего в Индии Boeing

Telegraph: перед крушением Boeing в Индии пилот передал сигнал бедствия на землю

В Индии пилот Boeing 787 Dreamliner Сумит Сабхарвал сообщил диспетчерам о потере мощности за несколько секунд до крушения самолета. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на запись переговоров.

«Мэйдэй (международный сигнал бедствия — прим. ред.)… нет тяги, теряем мощность, не могу поднять самолет!» — передал пилот на землю.

В течение следующих 19 секунд Boeing Dreamliner неуклонно терял высоту и дрейфовал к земле, прежде чем врезаться в здания. Погибли почти все находившиеся на борту, а также десятки людей на земле, пока авиадиспетчеры бессильно наблюдали за происходящим.

В публикации отметили, что пилот имел более 8200 часов налета.

Ранее стало известно, что опоздание на 10 минут спасло женщину от гибели в авиакатастрофе. Жительница Индии рассказала, что должна была лететь рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, но из-за пробки на дороге не успела к посадке.