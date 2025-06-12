«Меня трясет». Женщина чудом спаслась от авиакатастрофы в Индии

Опоздание на 10 минут спасло женщину от гибели в авиакатастрофе в Индии. Об этом сообщила газета The New Indian Express .

Жительница Индии Бхуми Чаухан рассказала, что должна была лететь рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, но из-за пробки на дороге не успела к посадке.

Она отметила, что только эти десять минут задержки лишили ее места на борту, и теперь она не может подобрать слов, чтобы выразить свои чувства после трагедии.

«Я совершенно опустошена. <…> Меня буквально трясет», — рассказала женщина.

По словам Чаухан, новость о гибели людей потрясла её до глубины души. Она поблагодарил индуистское божество Ганпати Баппа за то, что осталась жива.

Самолет Boeing Dreamliner рухнул в Индии 12 июня. По числу жертв авиакатастрофа вошла в десятку наиболее крупных за всю историю гражданской авиации — погибли, по разным данным, от 240 до 317 человек.

Известно, что только в марте самолет Boeing прошел техническое обслуживание в Air India Engineering Services.

Черный ящик самолета авиакомпании Air India London удалось найти спустя несколько часов после трагедии.