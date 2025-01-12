Стали известны подробности о сгоревшем в палате московской больницы пациенте

Пациент сгорел в палате московской больницы на 8-й улице Соколиной Горы. Об этом 360.ru сообщил источник.

Огонь охватил постельное белье и одежду на мужчине. Спасти пострадавшего не удалось, пациент скончался. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Проводится проверка.

Как сообщил РЕН ТВ пресс-секретарь столичного Депздрава, по предварительным данным, постель погибшего загорелась из-за курения. Пациент был без определенного места жительства.

Огонь потушили сотрудники отделения. Больше никто из пациентов и персонала не пострадал.

Накануне пожар произошел в психиатрической больнице в Подмосковье. Огонь охватил площадь тысяч квадратных метров. Для тушения было привлечено 40 специалистов и 11 единиц техники. Спасателям удалось вывести из здания четверых человек.