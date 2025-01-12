Человек сгорел при пожаре в инфекционной больнице в Москве

Источник 360.ru: в Москве при пожаре в инфекционной больнице погиб человек

Пожар произошел в инфекционной больнице № 2 в районе Соколиная Гора на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

В одной из палат загорелись постельные принадлежности, огонь охватил одежду на человеке. Пламя удалось ликвидировать до прибытия экстренных служб.

Спасти пострадавшего в пожаре не удалось, он скончался.

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