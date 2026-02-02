Стали известны подробности о детсаде в Дагестане, где отравились дети

Детсад в Дагестане, где отравились дети, подключили к газопроводу незаконно

Детский сад в дагестанском селе Параул, где 10 детей отравились угарным газом, незаконно подключили к газопроводу. Об этом сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев в своем телеграм-канале .

Он обратил внимание, что на место происшествия оперативно выехали специалисты АО «Газпром газораспределение Дагестан» для проведения проверки.

«В ходе обследования установлено, что здание детского сада было незаконно подключено к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал», — подчеркнул Шихалиев.

Глава ведомства подчеркнул, что в учреждении отопительный прибор (горелку) подключили к газовой системе через водяной шланг, грубо нарушив требования безопасности.

Ранее стало известно, что в районную больницу доставили 10 детей. Они все пожаловались на слабость и тошноту.