Стали известны подробности о детсаде в Дагестане, где отравились дети
Детсад в Дагестане, где отравились дети, подключили к газопроводу незаконно
Детский сад в дагестанском селе Параул, где 10 детей отравились угарным газом, незаконно подключили к газопроводу. Об этом сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев в своем телеграм-канале.
Он обратил внимание, что на место происшествия оперативно выехали специалисты АО «Газпром газораспределение Дагестан» для проведения проверки.
«В ходе обследования установлено, что здание детского сада было незаконно подключено к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал», — подчеркнул Шихалиев.
Глава ведомства подчеркнул, что в учреждении отопительный прибор (горелку) подключили к газовой системе через водяной шланг, грубо нарушив требования безопасности.
Ранее стало известно, что в районную больницу доставили 10 детей. Они все пожаловались на слабость и тошноту.